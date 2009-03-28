УЗ возобновила комбинированный поезд «Ярослав»

«Укрзализныця» возобновила движение комбинированного поезда для контрейлерных и контейнерных перевозок «Ярослав» по маршруту Киев-Славкув (Польша).

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня поезд был отправлен со станции Лиски при участии министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО, гендиректора «Укрзализныци» Михаила КОСТЮКА, директора украинского государственного центра транспортного сервиса "Лиски" Александра МОМОТА.

Как отметил И.ВИНСКИЙ, тарифы на данном маршруте составляют 3 грн. за один километр. Министр подчеркнул, что Украина в силу своего географического расположения всегда будет транзитным государством, и с каждым годом будет наращивать эти функции. «Контрейлерные перевозки железнодорожным транспортом ускорят доставку, обеспечат сохранность грузов, удобства для водителей и сохранят автодороги от разрушений», - подчеркнул министр.

По словам гендиректора «Укрзализныци» М.КОСТЮКА, развитие контрейлерных перевозок будет благоприятствовать внедрению в Украине нового сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Данным сборником предусмотрено снижение тарифных ставок на этот вид перевозок в 2,8 раза.

«Сегодня мы работаем над привлечением дополнительных перевозок в конкурентных сегментах транспортного рынка, а это, в первую очередь, организация контрейлерных и контейнерных перевозок», - отметил М.КОСТЮК.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" запустила регулярный контрейлерный поезд "Ярослав" по маршруту Киев - Славкув (Польша) 5 апреля 2003 г. Украинским оператором маршрута выступил Государственный центр транспортного сервиса "Лиски". Длина маршрута - 1028 км, время следования поезда - 38 часов 41 минута. За период с 2003 и по два первых месяца 2005 года поездом было перевезено 3,2 тыс. автопоездов. Затем движение поезда было приостановлено из-за падения спроса.

Контрейлерные перевозки предусматривают транспортировку на железнодорожных платформах крупногрузовых автопоездов (тягачей с полуприцепами, автомобилей с прицепами) и контейнеров.

Впервые в Украине опытные рейсы контрейлерных поездов были осуществлены в 1996-1988 гг. по маршрутам Днепропетровск - Захонь (Венгрия) - Киев, Луганск - Катовице (Польша) – Киев.