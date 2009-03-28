Винский: Сборник ж/д тарифов будет введен с 1 мая

Сборник тарифов на перевозку грузов железными дорогами прошел согласование и будет введен с 1 мая.

Об этом сегодня сообщил журналистам министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, тарифный сборник прошел все согласования и сейчас проходит процедуру регистрации в Минюсте. «Думаю, с 1 мая введем его в действие», - отметил министр.

По мнению гендиректора «Укрзализныци» Михаила КОСТЮКА, новый Сборник железнодорожных грузовых тарифов необходимо принять в ближайшее время, поскольку задержка с его принятием ухудшает статус украинских железных дорог как международного перевозчика.

Проект приказа Министерства транспорта и связи Украины «О введении в действие Сборника грузовых тарифов железнодорожного транспорта Украины и Коэффициентов, которые применяются к тарифам Сборника грузовых тарифов железнодорожного транспорта Украины» еще 6 октября 2008 года был обнародован на сайтах министерства и «Укрзализныци» и направлен на согласование в причастные министерства и ведомства.

Основными принципами нового Сборника являются:

- обеспечение благоприятных условий для создания конкурентной среды в сфере грузовых железнодорожных перевозок и соблюдение положений пакета директив ЕС в сфере железнодорожного транспорта относительно предоставления права пользования железнодорожной инфраструктурой разным субъектам хозяйственной деятельности;

- внедрение прозрачной методики расчета платы за перевозку грузов в подвижном составе железных дорог и частных владельцев;

- сокращение перечня дополнительных сборов за услуги, которые связаны с грузовыми железнодорожными перевозками.