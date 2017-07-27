Омелян уверен в возвращении Ryanair в Украину до конца года

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что уверен в возвращении авиакомпании Ryanair в Украину до конца этого года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня в Днепре на пресс-конференции.

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"Я уверен, что Ryanair в этом году будет в Украине, я костьми лягу, но компания будет в Украине", - заявил министр.

Министр также заявил, что чувствует свою личную ответственность за ситуацию, которая сейчас сложилась с отказом компании Ryanair работать в Украине.

"Я четко понимаю, что если бы я не инициировал этот процесс, никаких переговоров в Украине относительно Ryanair не было. Ситуация, которую мы сейчас имеем, - классическая и, к сожалению, негативная история в Украине. С одной стороны, мы рассказываем, что приветствуем мировые компании в Украине, привлекаем иностранных инвесторов. Однако, когда международная компания заходит в Украину, находятся тысячи причин, чтобы она не зашла", - сказал Омелян.

Как сообщал УНИАН, 10 июля ирландская авиакомпания Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта "Борисполь" ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины, в связи с чем будут отменены четыре новых маршрута из Киева и семь новых львовских маршрутов.

14 июля Омелян заявил, что авиакомпания Ryanair готова к возобновлению переговоров с государственным аэропортом "Борисполь".