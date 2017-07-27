На пути к 4G: Нацкомиссия просит Минюст устранить барьеры для проведения конкурса

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), повторно обратилась в Министерство юстиции с просьбой о регистрации изменений в Порядок проведения конкурсов на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения связи четвертого поколения (4G), сообщила пресс-служба НКРСИ.

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"Изменениями предусмотрена возможность проведения тендера с правом первого выкупа части спектра. Закрепление в нормативно-правовой базе указанной нормы является основным условием для обеспечения операторами непрерывности предоставления услуг своим абонентам", - сообщили в пресс-службе.

Глава НКРСИ Александр Животовский выразил удивление по поводу претензий Минюста к порядку проведения конкурсов, разработанному НКРСИ, который предусматривает право приоритетного выкупа для трех крупнейших мобильных операторов, так как проект документа без замечаний был согласован Антимонопольным комитетом Украины и Государственной регуляторной службой Украины.

"Думаю, что вопросы у Минюста возникли в связи с тем, что это нечто новое, что раньше не применялось. И по их мнению это неконкурентно", - сказал он.

Животовский добавил, что, не имея гарантии со стороны государства в виде права первого выкупа, операторы не станут рисковать своим бизнесом и откажутся сдавать частоты.

"А это значит, что внедрение LTE-технологии (4G – УНИАН) будет отложено на неопределенный срок", - заявил он.

Глава НКРСИ добавил, что право первого выкупа также необходимо для того, чтобы обеспечить непрерывность предоставления услуг абонентам.

"На сегодняшний день все частоты в этом диапазоне используются действующими операторами для предоставления услуг мобильной связи. При этом распределение этих частот - неравномерное и хаотичное. Для технологии 2G это значение не имеет, а вот для 4G - нужны сплошные полосы. Мы два года вместе с операторам искали оптимальное решение этой проблемы. В результате пришли к следующему: операторы сдают все частоты и мы их перераспределяем так, чтобы у каждого их них была возможность в этом диапазоне использовать все технологии (2/3/4G). При этом операторы (действующие пользователи этих частот) получают право первоочередного выкупа части диапазона по стартовой цене, которую утвердит Кабинет министров", - сказал он.

Животовский также сообщил, что остальные частоты будут выставлены на открытые торги, в результате которых они могут быть выкуплены как действующими пользователями, так и новыми игроками.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство юстиции отказалось проводить госрегистрацию порядка проведения конкурсов на радиочастоты.

В середине июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), направила на рассмотрение правительства проект постановления о размерах платы за выдачу 4G-лицензий в диапазоне 1800 МГц.

Кабинет министров в начале июля утвердил условия конкурса по продаже частот в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц для внедрения связи четвертого поколения 4G с начальной стоимостью 6,3 миллиарда гривень.