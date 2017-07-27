В "Укрзализныце" хотят завершить строительство Бескидского тоннеля осенью

Работы по строительству тоннеля, который осуществляет подрядчик Зао "Интербудмонтаж", планируется закончить к 6 ноября текущего года. В сентябре-октябре 2017 года собственные производственные подразделения ПАО "Укрзализныця" начнут обустройство земляного полотна на подходах к новому тоннеля, укладку верхнего строения пути, монтаж линии электропередач и связи. Полный комплекс работ планируется закончить 25 мая 2018 года. Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Читайте такжеВнутри Бескидского тоннеля: журналистам показали, как проходит масштабное строительство (фоторепортаж)

На сегодня подрядчик выполняет работы по обработке стен и свода тоннеля. Уже построен 1764 г.п. лоточной части тоннеля и устроено ее гидроизоляцию - 100% от общей длины; гидроизоляцию свода и стен 1215 м.п. - на 59%; обработки свода и стен тоннеля выполнено на 1047 м.п., что составляет 54,8% от общей длины. С начала строительства Бескидского тоннеля освоено 1,75 миллиарда гривень, из них - за счет средств МФО - 1, 500 миллиарда гривен, 250 миллионов гривень за счет средств регионального филиала.

Ранее сообщалось, что завершены работы по проходке верхнего и нижнего уступов тоннеля на всю длину - 1764 погонные метры, обустроено и выполнено гидроизоляцию 49 ниш, 12 камер, 3 збійок.

Этот двухколейный тоннель будет оборудовано современными приборами рабочего и аварийного освещения, вентиляцией, видеонаблюдением, контрольными датчиками определения уровня вредных газов, а также средствами пожарной безопасности.

Реализация этого масштабного инфраструктурного проекта позволит увеличить пропускную способность пятого европейского транспортного коридора (Италия - Словения - Венгрия - Словакия - Украина).