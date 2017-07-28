В Европе отзовут 22 тысячи Porsche Cayenne из-за сокрытого уровня вредных выбросов

Дизельные автомобили Porsche Cayenne скрывали реальный уровень выбросов вредных газов в атмосферу.

Об этом в четверг, 27 июля, заявил федеральный министр транспорта Германии Александер Добриндт, передает Deutsche Welle.

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Он сообщил, что в моделях Porsche Cayenne было установлено незаконное программное обеспечение, которое на тестовых площадках скрывает уровень выбросов.

Компания должна отозвать 22 тысячи трехлитровых авто Porsche Cayenne TDI Euro 6 во всей Европе. Кроме того, автомобилям этой модели в Германии не будут выдавать разрешение на эксплуатацию.

«Дизельный скандал» вокруг концерна Volkswagen, в который входит компания Porsche AG, впервые разгорелся в сентябре 2015 года, когда оказалось, что программное обеспечение на автомобилях VW скрывает реальные объемы выбросов вредных газов в атмосферу во время соответствующих тестов.