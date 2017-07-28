Прибыль Volkswagen выросла почти в два раза

Прибыль автомобильного концерна Volkswagen Group по итогам первого полугодия выросла в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись до €6,595 млрд. Соответствующие данные приводятся в финансовой отчетности компании, передает «Коммерсант».

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Выручка Volkswagen за январь-июнь возросла на 7,3%, до €115,862 млрд. Операционная прибыль за отчетный период составила €8,916 млрд, увеличившись в 1,7 раза.

Продажи автомобилей Volkswagen за шесть месяцев выросли на 1,4%, до 5,27 млн. По итогам 2017 года автопроизводитель ожидает роста выручки на более чем 4% в годовом выражении.

Напомним, в 2015 году разразился скандал после того, как выяснилось, что более чем у 11 млн автомобилей Volkswagen по всему миру было установлено ПО, позволявшее в десятки раз занижать показатели вредных выхлопов. После скандала имидж концерна в Германии сильно ухудшился.