Николаевский облсовет просит высшее руководство страны упростить ввоз машин из Европы

Депутаты Николаевского областного совета приняли обращение к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету Министров по поводу поддержки законопроектов № 5561 и № 5562, которые облегчат ввоз в Украину подержанных автомобилей.

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27 июля, во время заседания сессии, депутат от УКРОПа Виктор Сторчеус выступил с предложением поддержать законопроекты по формированию цивилизованного рынка подержанных автомобилей.

«Этот законопроект увеличит поступления в госбюджет и детинизирует автомобильную отрасль. К тому же, позволит приобретать подержанные авто по доступной цене и сделает автомобили более доступным средством передвижения для большинства украинцев», – отметил Виктор Сторчеус.

Справка. В законопроектах № 5561 и № 5562, зарегистрированных депутатами от УКРОПа предлагается продлить срок действия сниженных акцизов на импорт легковых машин до конца 2020 года, снять ограничения на их применение (год выпуска и экологический стандарт – любые, свободная продажа импортированного транспортного средства) и заменить требование соответствия экостандартам на обязательный технический осмотр.