Суд не позволил "Укрзализныце" переплатить за топливо почти 100 миллионов

Хозяйственный суд Киева удовлетворил исковое заявление Национального антикоррупционного бюро Украины и признал недействительным дополнительное соглашение к договору поставки дизельного топлива, заключенное весной 2016 года Филиалом "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" с ООО "Вог Аэро Джет".

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре НАБУ, указанное соглашение заключено с грубым нарушением Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок" и явно в интересах поставщика.

По версии следствия, в марте 2016 года ООО "Вог Аэро Джет" выиграла тендер и заключила с Филиалом "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" договор поставки дизтоплива по экономически выгодной цене ниже рыночной. Впоследствии должностные лица "Укрзализныци" и представители фирмы трижды (23, 25 и 29 марта) заключали дополнительные соглашения к данному договору поставки. Этими дополнительными соглашениями должностные лица "Укрзализныци", пользуясь нормой закона о возможности повышения цены до 10% в случае ее колебания на рынке, несколько раз увеличивали стоимость дизтоплива для железной дороги.

В то же время между вторым и третьим дополнительным соглашением рыночные цены на топливо не росли, а потому заключение третьего дополнительного соглашения противоречило интересам государства, общества и требованиям законодательства. Как следствие, закупочная цена дизтоплива не только потеряла свою экономическую выгодность, но и превысила рыночный уровень цен, что привело к искажению результатов торгов.

Досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП начали в сентябре 2016 года.