Житомирский облсовет требует от центральной власти сформировать цивилизованный рынок подержанных машин из Европы

27 июля депутаты Житомирского областного совета во время сессии приняли обращение к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров Украины о поддержке законопроектов Укропа № 5561 и № 5562 об упрощении ввоза в Украину подержанных автомобилей.

Читайте такжеКрупнейшие мобильные операторы Украины запустили 3G-связь в Житомире

С соответствующим предложением к депутатам обратилась председатель фракции УКРОПа в облсовете Наталья Кокитко.

Она отметила, что принятие закона позволит отменить большие ставки на растаможку транспорта, сделает рынок подержанных автомобилей цивилизованным, приведет украинское законодательство в соответствие с европейским, увеличит поступления в бюджет, детинизирует автомобильную отрасль. Кроме того, вследствие этого для рядовых украинцев машины перестанут быть недосягаемым приобретением.

«На территории Житомирской области неоднократно проходили акции протеста вблизи международных автомобильных пунктов пропусков, перекрывалось движение транспорта на автомагистралях, проводились митинги владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, ‒ подчеркнула Наталья Кокитко. – Действия отдельных высших государственных органов страны и их должностных лиц, в частности согласования Комитетом законопроекта № 4932, будоражат население и подталкивают его к новым акциям протеста».

В обращении, подготовленном депутатами-укропівцями, говорится о недопустимости принятия закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно единого сбора (законопроект № 4932), поданного народными депутатами Украины Максимом Бурбаком и Виталием Корчиком, который предусматривает двойное повышение размеров действующих ставок единого сбора.

«Мы, депутаты Житомирского областного совета, требуем устранить социальную напряженность путем снятия с рассмотрения законопроекта № 4932 и безотлагательного внесения изменений в действующее законодательство Украины в части принятия законопроектов № 5561 и № 5562, что позволит сформировать цивилизованный рынок подержанных автомобилей в Украине, увеличить поступления в бюджет и вывести из тени автомобильную отрасль», ‒ подчеркивается в документе.