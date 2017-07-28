В Киеве на бульваре Перова по полосе общественного транспорта разрешили движение велосипедистов

В Киеве на бульваре Перова по полосе, выделенной для общественного транспорта, разрешено движение на велосипедах.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

По его словам, сейчас завершается обустройство полосы специальными дорожными табличками и дополнительными дорожными знаками.

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Поворозник сообщил, что впоследствии для движения велосипедистов планируется открыть полосы общественного транспорта на просп. Освободителей, просп. Мира и ул. Строителей. Он пояснил, что именно на этих улицах полиция согласовала проведение эксперимента по движению на велосипедах, который при положительных результатов будет распространен и на другие улицы.

«Во многих странах с высоким уровнем пользования велотранспортом разрешено движение на велосипедах по выделенным полосам для общественного транспорта. Такое сочетание целесообразно в случае очень высокой интенсивности движения обоих видов транспорта. Поэтому в Киеве тестируем такое решение на нескольких улицах, но я уверен, что скоро на велосипеде будет разрешено двигаться и на других полосах для общественного транспорта. Так, в центре Киева на улицах Жилянской и Саксаганского», - отметил заместитель председателя КГГА.

Он уточнил, что информирование водителей и велосипедистов о нововведениях осуществляется информационными табличками под дорожными знаками, обозначающими выделенные полосы для общественного транспорта. Также Департамент транспортной инфраструктуры, КП «Киевпасстранс» при поддержке Ассоциации велосипедистов Киева проводят информирование водителей общественного транспорта и велосипедистов о новшестве. В частности, разработаны памятки об особенностях движения для велосипедистов и водителей общественного транспорта.

В частности, велосипедистам следует двигаться как можно правее по полосе и давать возможность общественному транспорту соблюдать график; пропускать общественный транспорт, который включил левый поворот и отъезжает от остановки; соблюдать безопасный интервал и дистанцию, убедиться, что водитель видит вас в зеркале заднего вида.