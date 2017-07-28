В Киеве из-за ремонта с 28 июля по 2 августа частично ограничат движение транспорта по ряду улиц

В Киеве с 28 июля по 2 августа частично ограничат движение транспорта по ряду улиц. Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК «Киевавтодор», изменения связаны с ремонтом дорожного покрытия.

Ограничение движения транспорта будет действовать с 22:00 28 июля до 6:00 29 июля на ул. Павла Скоропадского (на участке от ул. Бассейной до ул. Большой Васильковской) с 08:00 до 20:00 30 июля - на перекрестке ул. Оноре де Бальзака с ул. Теодора Драйзера; с 08:00 до 18:00 30 июля - на ул. Лагерной (на участке от ул. Тимофея Шамрыло до ул. Дегтяревской) с 08:00 до 18:00 30 июля - на ул. Анны Ахматовой (на участке от ул. Михаила Драгоманова до ул. Ревуцкого).

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Кроме того, будет ограничено движение транспорта с 22:00 31 июля до 6:00 1 августа на ул. Героев Космоса (на участке от ул. Жмеринской до ул. Якуба Коласа) с 09:30 до 18:00 31 июля - ул. Березняковской (на участке от ул. Павла Тычины до Днепровской набережной).

С 31 июля по 2 августа частично ограничат движение транспорта и на ул. Героев Обороны: с 08:00 до 20:00 31 июля; с 08:00 до 18:00 1 августа; с 19:30 1 августа до 12:00 2 августа. «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

Напмним, что с 1 августа на столичном Подоле изменится схема организации дорожного движения в связи с открытием пешеходных зон. Пока решено, что такой вариант пешеходных зон будет действовать в тестовом режиме до середины сентября.