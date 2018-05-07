Контрейлерная реанимация: автомобили вновь «ставят» на рельсы

Падение объемов грузоперевозок на треть из-за кризиса вынуждает «Укрзализныцю» искать альтернативные возможности привлечения грузов. В частности, железнодорожники реанимируют комбинированные или контрейлерные перевозки, и в прошлую субботу запустили поезд комбинированного типа «Ярослав» по маршруту Киев-Славкув (Польша). На этом обещают не останавливаться.

Украина географически расположена очень удачно для развития транзитных грузоперевозок. Через нашу территорию проходит ряд международных транспортных коридоров, поэтому заинтересованность Европы в нас как партнере есть и никогда не пропадет. Учитывая потенциал железнодорожной инфраструктуры Украины, которая на четвертом месте в Европе по разветвленности сети, Европа будет перевозить грузы в Россию, дальше — в Китай и Среднюю Азию.

«Сегодня существует огромный интерес Европы к транспортному потенциалу Украины. По объему грузоперевозок вся Европа перевозит вдвое меньше, чем "Укрзализныця", — говорит гендиректор «Укрзализныци» Василий Костюк.

При этом Европа, ввиду «помешательства» на охране окружающей среды и экологии, рассматривает железные дороги как перспективный вид транспорта, который станет альтернативой автомобильному благодаря экологической составляющей. Поэтому развитие контрейлерных перевозок является достаточно перспективным, причем в европейских странах эти перевозки преимущественно дотирует государство.

Комбинированные, или контрейлерные, перевозки - перевозки железнодорожным транспортом автопоездов, автомобильных прицепов или полуприцепов. Для этого железнодорожники используют специальный подвижной состав - платформы с заниженной базой. Контрейлерные перевозки в значительной мере сохраняют состояние дорожного полотна, разгружают автомагистрали и снижают аварийность.

Учитывая состояние украинских автодорог, контрейлерные автоперевозки для нас очень желанны. Наши дороги не выдерживают большегрузных автомобилей: при том, что у наши нормы веса выше, чем в Европе, перевес чаще. Если в Европе общая масса автомобиля ограничена 38 тоннами, то в Украине эта масса составляет 40 тонн, а для контейнеровозов – и все 44 тонны. При этом на некоторых маршрутах допускается проезд транспорта весом даже в 46 тонн. По словам главы «Укравтодора» Вадима Гуржоса , в то же время, уровень штрафов в Украине за перевес столь символичен, что перевозчику выгоднее оплатить штраф, чем ехать с меньшим весом.

Однако в Украине контрейлерные перевозки все никак не могут прижиться. Запущенные поезда отменяли из-за отсутствия спроса, поскольку тарифы не были достаточно конкурентоспособными, и автомобилистам было выгоднее колесить по дорогам, чем загружаться на железнодорожные платформы. Однако теперь железнодорожники обещают исправить этот момент, и намерены плотно заняться развитием контрейлерных перевозок. Падение объемов перевозки грузов из-за кризиса привело к тому, что «Укрзализныця» обратила свое внимание на всевозможные сегменты своей работы и на ниши, ранее мало задействованные.

Таким образом, 28 марта 2009 года в демонстрационный рейс отправился поезд комбинированного типа „Ярослав” по маршруту Киев—Славкув (Польша). Этот поезд уже курсировал ранее – он был организован в 2003 году совместно с польскими железнодорожниками, причем позже, по просьбе автоперевозчиков, маршрут был продлен до Луганска. Поезд был организован в связи с заинтересованностью украинских автоперевозчиков, которые перевозят грузы в страны Западной Европы. Прохождение поезда железными дорогами Украины и Республики Польша, с учетом пересечения границы, осуществлялось за 35 часов. К 2006 году данный маршрут прекратил свое существование из-за отсутствия спроса, который стал следствием непривлекательной тарифной политики.

По словам министра транспорта и связи Иосифа Винского , демонстрационный рейс «Ярослава» должен показать, насколько проект интересен и поможет выявить проблемные места, если они есть, на таможне и пр. «Это пробная поездка, должен быть определенный период времени. Мы же не можем силой грузить автомобили на платформы. Принципиальной должна быть позиция, чтобы работала экономика, то есть должны быть оптимизация и удешевление доставки грузов. Главные вопросы – скорость, безопасность и цена», - отмечает он. При этом министр уверен, что если маршрут составляет свыше 1 тысячи километров, то для автоперевозчика выгоднее проехаться на железнодорожной платформе, чем по автостраде.

По словам гендиректора «Укрзализныци» М.Костюка, в настоящее время железные дороги уже работают над расширением географии контрейлерных и контейнерных перевозок для открытия грузовых ворот Украины для транзитного груза. Как отмечает он, развитию контрейлерных перевозок также будет способствовать внедрение нового Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом с 1 мая, которым предусмотрено снижение тарифных ставок на этот вид перевозок в 2,8 раза.

Глава Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Леонид Докиль не скрывает заинтересованности в проекте, однако подчеркивает, что главный вопрос – станут ли автомобили «на рельсы» - зависит от стоимости. «Насколько будет выгодно, станет ясно после того, как мы увидим экономику этого вопроса. У нас сегодня стоимость идет в пределах до 4 грн. за 1 км. Если такая стоимость будет и на поезде, конечно, перевозчикам будет интересно работать на этом маршруте, потому что это безопасность движения. Состояние дорог сегодня такое, что проехать из Луганска до западной границы для автомобиля лучше в составе поезда, чем по трассе», - отмечает глава АсМАП. По его мнению, эти перевозки перспективны как для железнодорожников, так и автомобилистов. Он также считает, что для начала неплохой была бы периодичность курсирования поезда раз в неделю. Причем автоперевозчиков интересуют именно выходные, ведь в странах Европы действуют ограничения и запреты на движение грузовых автомашин в выходные и праздничные дни. По данным «Укрзализныци», доставка автопоездов в Славкув предусматривается как раз к понедельнику, когда запрет уже не действует. Затем автомобили уже по автомобильным путям будут разъезжаться по своим дальнейшим маршрутам в Европе.

«Мы понимаем, что автомобилист должен быть заинтересован финансово, поэтому ищем компромисс», - сообщил гендиректор «Укрзализныци». Как уверяет он, технические возможности у железных дорог, наличие парка платформ для отправки таких поездов есть.

Таким образом, есть практические все: желание, возможность и спрос. Тогда почему этот проект был приостановлен? Все сводится к тому, насколько привлекательна цена вопроса.

На реанимированном пробном рейсе Киев-Славкув «выставленная стоимость перевозки» составила 3 грн. за 1 км. Это тариф пробного рейса, более конкретные цифры станут ясны после того, как рейс покажет уровень заинтересованности и загрузки. И.Винский уверяет, что на начальном этапе железные дороги будут работать на маршруте с рентабельностью 5-10%.

В любом случае, данный рейс станет «лакмусовой бумажкой», которая поможет понять, с какой интенсивностью необходимо развивать контрейлерные перевозки. Ведь «Укрзализныця» уже говорит и о маршруте «из Мадрида в Москву», и об инициативах российских железнодорожников. Правда, при перевозках в Европу не следует забывать о том, что бывшие страны Союза имеют не так-то и много стыковок с европейскими железными дорогами из-за разной ширины железнодорожных путей. Поэтому по-прежнему остается важным вопрос интеграции Украины в европейскую железнодорожную систему, строительства больших терминалов на границах и т.п.

Кира Матвеева (УНИАН)