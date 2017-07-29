"Укрзализныця" с 24 августа запустит пару поездов Киев-Перемышль

Государственная акционерная компания "Укрзализныця" с 24 августа запустит вторую пару поездов "Интерсити+" сообщением Киев-Перемышль (Польша) через Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

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"Второй поезд в направлении Перемышля - это оперативная реакция на растущий спрос в этом направлении. В общем - это часть системной и масштабной работы по развитию железнодорожного пассажирского сообщения Украина - Европейский Союз. Кроме того, этот поезд обеспечит возможность жителям Винницы, Хмельницкого и Тернополя быстро и комфортно путешествовать в Европу", - отметил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

Согласно сообщению, в целом в Виннице, Хмельницком и Тернополе проживает более 1 миллиона человек, которые смогут за оптимальную цену добраться до Перемышля, а сделав там удобную пересадку, - и в другие города Польши и страны Евросоюза.

"Это особенно актуально в связи с введением безвизового режима", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Кроме того, на станциях Винницы и Хмельницкого есть возможность удобных пересадок с/на поезда, следующие в города: Мариуполь, Лисичанск, Запорожье, Харьков и другие. Таким образом, в "Укрзализныце" рассчитывают, что жители фактически всей Украины получат возможность удобных железнодорожных путешествий в Европейский Союз.

Билеты на новые поезда уже доступны в продаже.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря прошлого года "Укрзализныця" запустила скоростной поезд категории "Интерсити +" №705/706 по маршруту Киев-Львов-Перемышль (Польша).

Стоимость проезда из Киева в Перемышль в вагонах I класса составляет ориентировочно 574 гривень, II класса - 406 гривень, из Львова в Перемышль в вагонах I класса - 235 гривень, II класса - 172 гривни.

На данном маршруте задействован электропоезд производства южнокорейской Hyundai Rotem, который курсирует ежедневно и преодолевает расстояние от столицы Украины до Перемышля за 7 часов и 40 минут, а в обратном направлении - за 7 часов и 7 минут. На пути следования поезд делает остановки на станциях Святошин, Коростень, Львов и Пидзамче.