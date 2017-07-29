Tesla передала владельцам ключи от первых 30 электромобилей новой Model 3

Американский автопроизводитель Tesla накануне вечером передал ключи от первых 30 электромобилей новой Model 3 их владельцам.

Читайте такжеВ США стартовало производство самой дешевой Tesla (фото)

Как передает Deutsche Welle, Мodel 3 должен стать первой доступной для широкого круга потребителей моделью компании-производителя электромобилей - цена одного автомобиля составляет от 35 тыс. долларов, что вдвое меньше базовой стоимости других моделей.

Первыми владельцами электромобилей новой Model 3 стали сотрудники фирмы.

Основатель Tesla Илон Маск заявил, что компания уже получила задаток в размере 1 тысячи долларов от около полумиллиона желающих приобрести Model 3. В то же время он признал, что выполнить такой заказ будет непросто. За 14-летнюю историю своего существования автопроизводитель не выпускал более 100 тысяч автомобилей в год.

"Добро пожаловать в производственный ад. Здесь мы по крайней мере на ближайшие полгода", - сказал Маск на церемонии вручения ключей.

Компания рассчитывает производить 5000 автомобилей новой модели еженедельно в 2017 году и 10 000 - в 2018-м.

Батарея дешевой Model 3 позволит преодолеть до 322 км без подзарядки, более дорогие варианты - до 498-ми. Базовый цвет для новой модели - черный. Покраска автомобиля в другой цвет возможна за доплату в еще 1 тысячу долларов. Полностью оборудованный дополнительными опциями автомобиль Model 3 будет стоить уже около 60 тысяч долларов.

Маск еще в 2006 году обещал создать электромобиль, который будет иметь доступную для широкого круга потребителей цену.