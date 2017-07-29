Гройсман объявил о начале строительства магистрали Львов - Николаев
Обновленная дорога Львов - Тернополь - Винница - Одесса - Николаев станет частью транспортного коридора между польскими портами Балтии и украинскими Черного моря.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о начале реализации проекта строительства дороги Львов - Тернополь - Винница - Одесса - Николаев, которая станет частью транспортного коридора между польскими портами Балтии и украинскими черноморскими портами.
Читайте такжеГройсман обещает украинцам нормальные дороги в течении 3-7 лет
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Мы начинаем новые проекты. Один из них - обновленная дорога Львов - Тернополь - Винница - Одесса - Николаев, которая станет частью транспортного коридора между польскими портами Балтии и нашими Черного моря "GO HIGHWAY" (Gdansk-Odesa)", - написал Гройсман.
По его словам, в недавно принятых изменениях в бюджет заложены первые 800 миллионов гривень на реализацию этого проекта.
"Таким образом, реализация этого масштабного проекта уже начинается", - добавил премьер.