Гройсман объявил о начале строительства магистрали Львов - Николаев

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о начале реализации проекта строительства дороги Львов - Тернополь - Винница - Одесса - Николаев, которая станет частью транспортного коридора между польскими портами Балтии и украинскими черноморскими портами.

Читайте такжеГройсман обещает украинцам нормальные дороги в течении 3-7 лет

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы начинаем новые проекты. Один из них - обновленная дорога Львов - Тернополь - Винница - Одесса - Николаев, которая станет частью транспортного коридора между польскими портами Балтии и нашими Черного моря "GO HIGHWAY" (Gdansk-Odesa)", - написал Гройсман.

По его словам, в недавно принятых изменениях в бюджет заложены первые 800 миллионов гривень на реализацию этого проекта.

"Таким образом, реализация этого масштабного проекта уже начинается", - добавил премьер.