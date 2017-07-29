В Мининфраструктуры рассказали подробности об аварии украинского самолета в Африке

После падения украинского грузового самолета частной авиакомпании CAVOK Air, выполнявшего рейс из Демократической республики Сан-Томе в Центральной Африке, все шестеро членов экипажа остались живы, четверо из них получили легкие телесные повреждения и были доставлены в госпиталь. Об этом заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк рассказал Громадське радіо.

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«В один из двигателей самолета, который находился во время взлета и разгона на взлетной полосе, попала стая птиц. Экипаж принял решение прекратить взлет. Однако удержать самолет на взлетно-посадочной полосе не удалось. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и разбился», — сообщил Юрий Лавренюк.

По его словам, все шесть членов экипажа живы. Четверо из них получили легкие телесные повреждения и были доставлены в госпиталь для оказания первой медицинской помощи. После этого члены экипажа вернулись в гостиницу.

Однако поступила информация о том, что местные органы полиции приняли решение вернуть их в госпиталь для взятия анализов на алко - и наркосодержащие вещества.

«Экипаж не требует какого-либо дополнительного лечения. Травм, которые могут угрожать жизни и здоровью членов экипажа, нет. Сейчас их состояние удовлетворительное. После взятия анализов на алко - и наркосодержащие вещества члены экипажа вернутся в гостиницу. Далее будет решаться вопрос о доставке их в Украину», — отметил заместитель министра инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, в субботу на острове Сан-Томе(Сан-Томе и Принсипи) возле Центральной Африки во время взлета потерпел крушение украинский грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air.