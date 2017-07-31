Полосатый рейс: в столицу по Днепру впервые за 14 лет отправили баржу с арбузами

Баржа, на борту которой 250 тонн арбузов, впервые после многолетнего перерыва, отправится из Голой Пристани на Херсонщине в Киев. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Последний раз полосатые ягоды отправляли по Днепру 14 лет назад, а регулярные перевозки арбузов прекратили еще в 1990-х, когда постсоветские порты и причалы пришли в упадок.

Читайте такжеВ Украине цены на арбузы и дыни упали до 3-летнего минимума

В первый, после многолетнего перерыва, рейс отправится 250 тонн полосатых ягод. Одна баржа заменит полсотни больших фур. Фермеры говорят, что раньше перевозка делала арбузы в два раза дороже. Килограмм ягоды с поля сейчас стоит гривну, столько же отдали бы за транспортировку. Арбузы с баржи должны стать дешевле.

"Этой баржей мы снимаем загруженность наших дорог. На сегодняшний день перевозка стоит до 1 гривны, здесь, баржами, постараемся вписаться в 60-65 копеек", - говорит фермер Александр Синенко.

Ягоды доставляют на баржу из шести окрестных хозяйств. Все партии проверяют на содержание нитратов. Пока что ни одну не забраковали.

"Показатель содержания нитратов составил 44 мг на килограмм, при норме до 60 миллиграмм на килограмм", - говорит директор Херсонской региональной государственной лаборатории ветеринарной медицины Валерий Чабанов.

Раньше перевозили арбузы просто насыпями: баржи радовали глаз, однако не все арбузы доезжали до покупателя в товарном виде. Теперь они едут с комфортом в специальных ящиках.

Если первый полосатый рейс в столицу доберется без приключений, далее на барже будут будут грузить еще больше ягод. Ведь пик сезона арбузов впереди, он наступает в середине августа. Плыть по Днепру херсонские арбузы будут четверо суток. И уже на пятый день появятся на прилавках киевских супермаркетов.