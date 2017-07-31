Киевское метро с 1 августа переходит на синие жетоны, зеленые можно использовать до конца суток. Об этом в эфире "112 Украина" сообщила советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

Она уточнила, что обменять зеленые жетоны на синие можно уже завтра, а зеленые будут действительными сегодня до конца суток.

«Обмен начинается завтра. Распоряжением Киевсовета предусмотрено, что обмен осуществляется либо пропорционально, либо с доплатой. Обмен на деньги не предусмотрено. То есть жетоны меняют только на жетоны», - отметила Макогон.

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Она напомнила, что обменять зеленые жетоны на синие можно до конца августа. Обмен будут проводить в сервисных центрах на четырех станциях – «Майдан Незалежности», «Дорогожичи», «Дарница» и «Политехнический институт».

«Я хочу подчеркнуть, что мы выводим жетоны из обращения. В ближайшее время мы представим пилотный проект по билетам с QR-кодом. Жетоны в кассах вообще продаваться не будут», - добавила Макогон.

Как сообщал УНИАН, с 15 июля проезд в столичной подземке подорожал до пяти гривен.