"Новая почта" с августа повышает тарифы на доставку по Украине

Крупнейшая украинская компания экспресс-доставки "Новая почта" с 1 августа повышает тарифы на услуги доставки по Украине в среднем от двух до пяти гривень за посылку для частных и бизнес-клиентов, сообщила пресс-служба компании.

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"В частности, в среднем на 2-5 гривень меняются тарифы на доставку в отделение документов и посылок весом от 0,1 до 10 килограмм и от 20 до 30 килограмм. Также обновлен размер доплаты за адресную доставку документов и посылок - в зависимости от веса отправления она изменится на 5-20 гривень", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, компания обновила тарифы для услуг хранения и переадресации посылок, также изменилась стоимость услуги поднятия на этаж грузов весом более 30 килограмм.

Пресс-служба отметила, что изменения обусловлены ростом необходимых инвестиций в логистическую инфраструктуру "Новой почты" и разработку новых сервисов и продуктов, которые позволят усовершенствовать качество обслуживания клиентов.

Как сообщал УНИАН, "Новая почта" в январе-июне 2017 года увеличила количество отправлений на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 64 миллионов посылок.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом "Новая почта" увеличила количество отделений на 10% – до 2,3 тысячи точек.

Компания "Новая почта" основана в 2001 году как оператор по экспресс-доставке, который предоставляет услуги доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины.

Кроме предприятия "Новая почта", в группу компаний экспресс-доставки входят "Новая почта Интернешнл" (услуга международной доставки, имеет представительства в других странах), "Новая почта логистик" (услуга выполнения заказа для корпоративных клиентов) и "Пост Финанс", которая под брендом Forpost предоставляет услугу денежных переводов в отделениях "Новой почты".

В Украине в настоящее время работает почти 3 тысячи отделений компании в более чем 800 населенных пунктах.