Кассиров столичного метрополитена переведут в режим исключительно консультационной работы

В связи с распространением автоматизированной платы за проезд в столичном метрополитене кассиров будут постепенно переводить в режим исключительно консультационной работы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила советник начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.

Она напомнила о реализуемой программе автоматизации станций и о планах постепенно прекратить продажу жетонов в кассах метрополитена. «Мы переориентируем пассажиров на пользование автоматикой», - отметила советник.

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«Мы по максимуму заберем от кассиров механическую работу. Мы по максимуму уберем человеческий фактор от оборота денежных средств. То есть все, что требует дополнительной инкассации и может проводиться в автоматическом режиме, будет проводиться в автоматическом режиме. Так оно работает заграницей», - пояснила Макогон.

По ее словам, увольнение работников метрополитена не предвидится. «Мы стараемся наших работников не отпускать. Увольнение кассиров не предусмотрено, так как процесс, во-первых, достаточно длинный, а во-вторых, у нас сейчас на предприятии около 300 вакансий. Есть понимание, что в перспективе двух-трех лет, когда будут интегрированы проекты по автоматизированной плате за проезд, то не нужно будет такое количество кассиров как сейчас. Поэтому мы уже сейчас предлагаем нашим людям проходить переквалификацию, подбирать вакансии», - заметила советник.

Как сообщал УНИАН, киевское метро с 1 августа переходит на синие жетоны. Зеленые можно использовать до конца суток.