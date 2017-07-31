В Киеве на Набережно-Рыбальской на два месяца ограничат движение транспорта

В Киеве с 1 августа по 31 октября в связи со строительными работами на Набережно-Рыбальской дороге будет временно ограничено движение транспортных средств. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Движение ограничат на Набережно-Рыбальской дороге с 1 августа по 16 сентября в направлении Московского моста, с 16 сентября по 31 октября - в направлении Контрактовой площади.

В случае необходимости будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит по указанным улицам.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева провалился асфальт. в настоящее время там находятся оголенные провода под напряжением.