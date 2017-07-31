Водителей авто на иностранных номерах начали штрафовать

Украинцев начали штрафовать за автомобили с иностранными номерами. Первые дела дошли до высших судебных инстанций, сообщает OpenDataBot.

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Высший административный суд Киева вынес первое окончательное решение в отношении водителя автомобиля с иностранными номерами: ему назначили штраф в 420 тысяч гривень, машина была конфискована.

Суды по этому делу прошли все судебные инстанции, а значит, окончательное решение можно считать прецедентом, на который будут ориентироваться и другие судьи, отмечает издание.

Согласно материалам дела, 17 марта 2015 года гражданин Азербайджана ввез на территорию Украины автомобиль Ford Tourneo в режиме временного ввоза до одного года. Через год было установлено, что этим автомобилем управлял гражданин Украины. При нем была доверенность на право использования транспортного средства на территории Украины.

Высший суд постановил, что гражданин Украины обязан уплатить 420 тысяч гривень – 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей.

"Закон прямо не запрещает езду на автомобиле с иностранной регистрацией, но все схемы ввоза таких транспортных средств являются серыми", - отмечает адвокат Максим Лазарев.

По его словам, в последнее время появилась катастрофическая судебная практика в отношении владельцев таких авто. "Например, в решении Киевского апелляционного административного суда штраф за такое нарушение составил более 1,6 млн грн (300% необходимых к уплате в законном порядке таможенных платежей)", - отметил он.

Компании, которые занимаются так называемой "продажей" нерастаможенных автомобилей, уверяют клиентов, что те становятся владельцами автомобилей. Тем не менее, факт передачи денег, как и переход права собственности на машину нигде не регистрируется.

На деле покупатель получает автомобиль и доверенность. То есть, юридически "покупатель" не имеет к автомобилю никакого отношения.

Лазарев отмечает, что если водителя автомобиля на иностранных номерах задерживает полиция, ему необходимо объяснить, что он только управляет данным транспортным средством на таких-то условиях и показать документы, подтверждающие это. Если водитель будет доказывать, что это его автомобиль, полицейский может вызвать представителя таможенной службы, который будет вынужден составить протокол о нарушении таможенного кодекса.

По данным ГФС, на конец 2016 года в Украине ввезено на условиях временного ввоза около 600 000 автомобилей. Для понимания, это число автомобилей соответствует количеству всех машин в Киеве.