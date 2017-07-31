Строительство метро на киевский Виноградарь планируют начать в этом году

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" намерен построить станции метро «Мостицкая» и «Проспект Правды» на участке Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива столицы Виноградарь до конца 2019 года.

Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель начальника "Киевского метрополитена" Валерий Гавриленко.

"Станция «Мостицкая» и станция «Проспект Правды» - это то, что мы планируем сделать в ближайшее время, если будет финансирование. Если мы начнем в этом году, то закончим в 2019 году и затем планируем приступить к еще двум станциям: «Маршала Гречко» и «Виноградарь»", - сказал он.

Присутствующая на пресс-конференции советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон отметила, что согласно проекту, строительство двух станций оценивается в 5,5 млрд грн.

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«Тендер будет объявлен после государственной экспертизы. По предварительным данным компании "Киевметропроект", которая разрабатывала проект, строительство двух станций обойдется в 5,5 млрд грн», - сказала она.

По словам Гавриленко, строительство ветки метро на жилой массив Виноградарь от станции «Сырец» Сырецко-Печерской линии может начаться уже в этом году.

Строительство предполагается осуществить в два этапа – по две станции в каждом.

«На сегодняшний день есть такое решение о продолжении развития Сырецко-Печерской линии от станции «Сырец» до массива Виноградарь. Уже сегодня прошла разработка проектной документации, осуществлена экспертиза проектных решений. И в этом году разрабатывается рабочая документация и уже запланировано начать определенные первые шаги по строительству станций метрополитена в направлении Виноградаря. В первую очередь, это станции «Мостицкая» и «Проспект Правды».

«Это будет 2017 -2018 год. И также запланировано на последующие годы строительство еще станций «Маршала Гречко» и «Виноградарь», а также электродепо», - сказал Гавриленко.

Он отметил, что при наличии финансирования работы будут проводиться по плану.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что строительство метро в направлении микрорайона Виноградарь планируется начать в конце 2017 года.