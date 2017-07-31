"Мобильное рабство" пока остается: тендер на внедрение услуги по переносу номера отменили

Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) отменил торги на закупку услуг по внедрению услуги переноса номера при смене мобильного оператора (MNP), из-за длительных судебных разбирательств между компаниями, которые в свое время участвовали в тендере на внедрение услуги по переносу номеров.

Читайте такжеМногострадальная услуга переноса номера: компания, победившая в тендере, представила план внедрения

Данное решение было принято на сегодняшнем заседании Комитета по конкурсным торгам УГЦР.

«Наше заседание Комитета по конкурсным торгам обусловлено длительной неопределенностью вокруг процесса внедрения переноса номеров в Украине. Еще в апреле 2016 года УГЦР добровольно согласился выполнить решение Антимонопольного комитета (УГЦР отменил результаты январского тендера по внедрению MNP, как того требовало решение Антимонопольного комитета Украины от 18 марта, и по итогам повторных торгов в конце апреля выбрал победителем IT-компанию «Эс Ай Центр» - УНИАН)», - сказал исполнительный директор УГЦР Вадим Гулько.

По его словам, в январе этого года УГЦР получил судебное решение, на основании которого был заключен договор с компанией «Эс Ай Центр».

«Несколько месяцев мы интенсивно работали над реализацией этого договора по внедрению MNP, были привлечены все мобильные операторы, коллеги из государственных органов. Однако уже в апреле постановлением Высшего хозяйственного суда Украины было отменено решение других судебных инстанций в части заключения договора с компанией «Эс Ай Центр», а затем и постановление Высшего административного суда Украины были отменены предыдущие решения судебных инстанций, и отменено решение Антимонопольного комитета на основании, что компания «Эс Ай Центр» была определена победителем», - сказал Гулько.

Читайте такжеОсвобождение украинцев от "мобильного рабства" снова затягивается

Он подчеркнул, что судебные решения вернули УГЦР «в нулевую точку» в процессе внедрения MNP.

«Решения высших судов поставили нас в сложную ситуацию, а если по сути, вернуло в нулевую точку. Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок» больше года утратил силу. Сегодня абсолютно новый закон «О публичных закупках». Кроме того, документации конкурсных торгов по осуществлению услуг о внедрении MNP до 30 июня 2016 года уже больше года. И кроме того, по нормам старого закона мы должны заключить договор с победителем торгов в течение 30 дней со дня акцепта, а учитывая решение высших судов и то, что акцепт с «Диалинк» (25 января 2016 года IT-компания «Диалинк» была признана победителем в тендере по внедрению MNP - УНИАН) был еще проведен в январе 2016 года, опять-таки, этот срок уже прошел», - сказал Гулько.

По словам исполнительного директора, в других судебных инстанциях находятся еще несколько судебных дел, и одним из них является иск компании «Диалинк» в части обязательств заключить договор с УГЦР.

«Мы всегда говорили о том, что мы готовы выполнить любое законное решение суда. Однако, к сожалению, этот суд уже дважды откладывался. То есть перспективы получить какое-то новое решение суда неопределенные», - сказал он.

Гулько отметил, что такая ситуация неприемлема для государственной организации, на которую была возложена обязанность по внедрению MNP.

«На сегодняшний день у нас нет ни одного победителя и фактически не с кем работать. Поэтому было принято решение об отмене торгов по внедрению услуги переноса номеров, которую мы начали еще в 2015 году», - сказал он.

На голосование был поставлен вопрос о отмене торгов на закупку услуг по внедрению услуги переноса номера при смене мобильного оператора.

«Решение принято единогласно», - сказал Гулько.

Также он сообщил, что новый тендер будет объявлен в течение двух недель.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» объявило о начале процедуры государственных закупок услуг создания и внедрения централизованной базы данных, необходимой для запуска услуги MNP.

В первом тендере приняли участие 4 компании: «Диалинк», «Т4в», «Эс Ай Центр» и «Технический центр интернет». Однако УГЦР на заседании 5 ноября заявил, что ни один из участников не предоставил полного пакета документов, предусмотренного законом об осуществлении госзакупок, и объявил о повторном проведении конкурса.

В повторном тендере приняли участие 6 компаний: Huawei, Ericsson, «Диалинк», «ЭС АЙ центр, «Т4в» и «Украинские специальные системы».

25 января 2016 года УГЦР объявил победителем MNP-тендера компанию «Диалинк», после чего другие участники торгов и ряд украинских СМИ выразили свое несогласие с принятым решением.

В конце апреля 2016 года УГЦР пересмотрел результаты тендера, как того требовало решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 18 марта, и выбрал победителем IT-компанию «Эс Ай Центр». Это решение в свою очередь также вызвало недовольство со стороны проигравших участников, которые начали обжаловать его в судебных инстанциях.

В апреле 2017 года Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) разрешила мобильным операторам начать работы по проектированию своих телекоммуникационных сетей для предоставления услуги MNP. Однако запуск услуги затягивался из-за очередных обжалований результатов тендера компанией «Диалинк».