ЗСТ с Канадой: какие условия пониженной пошлины на канадские автомобили (видео)

С 1 августа 2017 года начало действовать Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. На новые и подержанные авто из Канады пошлина уменьшается с 10% до 6,1%. На протяжении 7 лет пошлина будет уменьшаться и в конце-концов станет нулевой.

Завозить в Украину можно только автомобили, изготовленные на территории Канады. Это Toyota, Lexus, Honda, Acura, Chrysler, Dodge, Jeep, Ford, Lincoln, General Motors и Volkswagen. Еще одно условие - это должны быть только модели с бензиновым двигателем 2,2 - 3 л и дизельным свыше 2,5 л. Это преимущественно крупные кроссоверы. Относительно электрокаров никаких изменений не предусмотрено.

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Также отменяется пошлина при импорте подержанных автомобилей из Украины в Канаду. По мнению экспертов, в связи со всеми ограничениями, указанными в соглашении о ЗСТ – это практически не повлияет на авторынок в Украине.

Как сообщал УНИАН, соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой вступило в силу сегодня, 1 августа. По оценкам Минэкономразвития, Украина после вступления в силу соглашения о свободной торговле с Канадой сможет наращивать свой экспорт в эту страну на $0,6 млн ежегодно, а также в среднесрочной перспективе это позволит рассчитывать на дополнительные инвестиции.