В Украине растут продажи новых легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 16% - до 6,425 тыс. единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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По итогам прошлого месяца лидером стала японская Toyota с результатом 723 проданных авто, что на 30% больше, чем в июле 2016 года.

Второй по популярности автомобильной маркой в июле на украинском рынке была французская Renault с показателем 646 проданных авто. При этом продажи Renault относительно июля 2016 года выросли на 54%.

На третьем месте Skoda с результатом 500 авто, что 37% больше, чем в июле 2016 года.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года продажи новых легковых автомобилей в Украине по сравнению с 2015 годом выросли на 41% - до 65,5 тыс. единиц.

По мнению экспертов, продажи новых легковых автомобилей в 2017 году по сравнению с результатом 2016 года вырастут на 32-38%.