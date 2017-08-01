В Житомире показали новые "Руты", которые будут курсировать по маршруту "Житомир – Высокая Печь"

По его словам, с сегодняшнего дня маршрут № 177 «Житомир – Высокая Печь» обслуживает перевозчик ООО «Шерифф», который обеспечил маршрут новыми авто.

«Чем новее подвижной состав у перевозчика – тем больше у него шансов победить на конкурсе ( по обслуживанию маршрута перевозкой пассажиров -УНИАН). Теперь внедряем такой подход. ПП «Шериф» выполнил обязательства и обеспечил перевозку пассажиров на маршруте новыми «Рута 25», – сказал Гундич.

Вместе с тем руководитель области призвал перевозчика не расслабляться.

«Если узнаю о фактах снятия с маршрута этих авто – договор будет расторгнут»,- сказал он.

Как сообщал УНИАН, по требованию властей и в рамках новой транспортной реформы в Житомире и Житомирском районе перевозчики обновляют подвижной состав маршруток, чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров.

ПП «Шериф» ( Житомир) специализируется на перевозке пассажиров маршрутными такси.