В Виннице подорожал проезд в общественном транспорте

Исполнительный комитет Винницкого городского совета повысил стоимость проезда в городском общественном транспорте на 33-38% - с 0,75-0,9 грн. до 1-1,25 грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщило руководство Винницкого ТТУ.

Стоимость проезда в электротранспорте Винницы повышена на 33,33%, или на 0,25 грн., - до 1 грн., в автобусах - на 38,9%, или на 0,35 грн., - до 1,25 грн.

Стоимость проезда в городском транспорте повышена с 29 марта на основании распоряжения председателя Винницкой областной государственной администрации Александра ДОМБРОВСКОГО от 26 марта.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2008 года Винницкая областная государственная администрация повысила для коммунального предприятия "Винницкое трамвайно-троллейбусное управление" тариф на перевозку пассажиров в городском электротранспорте Винницы на 50% - с 0,5 до 0,75 грн., а в марте 2008 года - стоимость проезда в автобусах на 50%, или на 0,3 грн., - до 0,9 грн.