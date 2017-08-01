В Киеве из-за жары вводится ограничение движения грузовиков

19:17, 01 августа 2017
Транспорт/Связь
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С 10 утра и до вечера грузовики не смогут заехать в столицу.

Фото УНИАН

С 10:00 до 22:00 в связи с повышением температуры воздуха до 28 градусов тепла вводится ограничение движения на дорогах Киева для большегрузных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Читайте такжеСо следующего года при въезде в Днепр грузовики будут взвешиватьОб этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Управление патрульной полиции в г. Киеве осуществляет оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения на дорогах столицы.

Такие изменения вводятся в соответствии с распоряжением КГГА от 07.07.2012 № 1173 «Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха».

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Теги: #грузовики жару Киев#запретили въезд грузовиков