Украина готовит иск к России из-за убытков от строительства Керченского моста

Украина готовит иск в связи с убытками, понесенными из-за строительства Россией Керченского моста к оккупированному Крыму. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с профсоюзами морских и речных портов, передает пресс-служба ведомства.

"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по судебному ходу. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", - заявил он.

Лавренюк добавил, что проблема строительства Керченского порта, на которой акцентировали внимание профсоюзы Бердянского порта, сейчас решается совместно с Министерством иностранных дел, Советом национальной безопасности и обороны.

Читайте такжеИск Украины против России: арбитраж ООН по морскому праву вынес процедурное решение

"Это глобальный, политический и сложный вопрос, но мы его обязательно решим", - сказал замминистра.

Он также сообщил, что Министерство инфраструктуры инициирует уменьшение нормативов отчисления государственными унитарными предприятиями и их объединениями части чистой прибыли в государственный бюджет с 75 до 50 процентов.

Как сообщал УНИАН, из-за строительства оккупантами Керченского моста министерство транспорта РФ суммарно на 23 сутки хочет запретить судоходство в проливе для установки на опоры пролетных арок моста. Кроме того, после постройки моста часть судов не сможет проходить через Керченский пролив из-за слишком большой осадки.