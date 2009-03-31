«Укрзализныця» внедрила продажу билетов через Интернет

«Укрзализныця» 30 марта 2009 года внедрила 2-й этап программы оформления проездных документов через сеть Интернет.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ведомства, отныне пассажир может оплатить через Интернет полную стоимость проезда и услугу заказа с последующим оформлением билета в кассе.

Зайдя на официальный веб-сайт «Укрзализныци» (www.uz.gov.uа) в раздел «Для пассажиров», можно получить справку относительно наличия свободных мест в поездах, стоимости проезда и оформить заказ.

Оплатить заказ можно платежной карточкой Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) или международной платежной карточкой (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro). После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, по предъявлении которого он оформляет свой билет в любой кассе «Укрзализныци» в любой день до отправления своего поезда.

При этом через сеть Интернет можно заказывать билеты за полную стоимость и детские. Бесплатные и льготные проездные документы оформляются исключительно в кассах.

Справка УНИАН. 22 декабря 2008 г. был внедрен 1-й этап продажи билетов через Интернет: пассажир на сайте «Укрзализныци» оформлял заказ на бронирование мест, с помощью платежной карточки оплачивал услугу бронирования и с полученным кодом выкупал билет в железнодорожной кассе.