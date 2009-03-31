Российская Utair будет летать на внутриукраинских рейсах

Российская авиакомпания Utair («Ютэйр») начнет выполнять внутриукраинские рейсы через 1-2 месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра транспорта и связи – глава Госавиаадминистрации Украины Александр ДАВЫДОВ.

По его словам, компания уже подала необходимые документы и на данном этапе проходит процедуру сертификации.

«Думаю, через 1-2 месяца начнут работать», – отметил А.ДАВЫДОВ.

По его данным, компания ведет переговоры с украинским перевозчиком «АэроСвит» относительно возможности стыковки с дальнемагистральными рейсами.

На первом этапе компания планирует работать на двух региональных самолетах ATR-42.

Как сообщал УНИАН, ранее Госавиаадминистрация прогнозировала, что «Ютэйр» к концу 2008 года выйдет на рынок внутренних авиаперевозок Украины по бюджетным ценам.

«У нас есть предложения от российской стороны относительно открытия лоу-коста (low-cost) для внутренних перевозок. Это компания Utair, которая хочет сделать компанию здесь, в Украине, и эта компания будет выполнять полеты исключительно на внутреннем рынке. Это маленькие самолеты SAAB и другого плана, которые будут работать на внутреннем рынке как дешевые перевозчики», – сказал А.ДАВЫДОВ в ноябре 2008 года.

Справка УНИАН. Российская авиакомпания Utair (основной офис расположен в Ханты-Мансийске) в 2008 году выполняла рейсы между Россией и Украиной на направлениях Киев («Борисполь») – Сургут, а также между Москвой и Львовом, Донецком, Харьковом, Симферополем, Луганском, Николаевом.

Авиакомпания «Ютэйр» осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях. Кроме того, она является одним из крупнейших мировых вертолетных операторов, оперирует вертолетами российского производства. «Ютэйр» входит в пятерку ведущих российских авиаперевозчиков.