В КГГА рассказали, когда начнут строить второй выход со станции метро "Вокзальная"

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" намерено начать строительство второго выхода со станции метро «Вокзальная», а также строительство станций метро «Мостицкая» и «Проспект Правды» на участке Сырецко-Печерской линии метрополитена до жилого массива столицы Виноградарь в 2018 году.

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Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

«На сегодняшний день у нас в приоритете два проекта метрополитена – это строительство двух станций в направлении жилого массива Виноградарь и строительство второго выхода со станции метро «Вокзальная», которая перегружена более чем на 50% ежедневно. Проектная документация по этим проектам будет готова до конца 2017 года, и мы планируем со следующего года начать строительство», - сказал он.

Также Поворозник отметил, что на данный момент нет сроков строительства выхода на станции «Львовская брама».

«Что касается выхода на стации «Львовская брама», то со временем мы будем его строить. Но вы должны понимать состояние бюджета и то количество средств, которое выделяется на транспортную инфраструктуру. Поэтому в приоритете сейчас строительство станций в направлении жилого массива Виноградарь и строительство второго выхода со станции метро «Вокзальная», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что строительство метро в направлении микрорайона Виноградарь планируется начать в конце 2017 года.