"Укрзализныця" отложила запуск поезда Львов – Краков

ПАО «Укрзализныця» отложила запуск поезда сообщением Львов – Краков, который должен был курсировать с 1 августа. Об этом сообщили в информационном запросе Leopolis.news в «Укрзализныце».

В ответе на информационный запрос, представители железной дороги отметили, что «сейчас проводится работа по введению сообщение Краков – Львов, но говорить о дате запуска поезда еще рано».

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Как сообщал УНИАН, в феврале «Укрзализныця» анонсировала запуск новых маршрутов в Польшу, в частности Львов – Краков. Идея запустить новые поезда в Польше появилась после успешного запуска поезда Интерсити+ Киев – Перемышль, который от 23 декабря курсирует ежедневно. Расстояние из Киева до Перемышля поезд преодолевает всего за 7 час. 40 мин, а обратно – за 7 часов. 07 мин, а продолжительность поездки из Львова в Перемышль составит 2 часа. 8 мин.