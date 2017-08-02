Киевский метрополитен показал, как выглядят новые билеты с QR-кодом (фото)

В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" показали, как выглядит новый единоразовый талон с QR-кодом. Новые талоны продемонстрировали во время презентации работы станции "Кловская", которая с сегодняшнего дня перешла на полностью автоматизированную работу.

В случае получения положительного результата от пилотного проекта на станции «Кловская», планируется автоматизировать на следующем этапе еще четыре станции. Об этом сказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сегодня во время презентации.

Как отмечается, на станции «Кловская» теперь нет касс, а все виды оплаты проезда предлагаются в одном виде автоматов. Удобную для себя модель пассажир выбирает самостоятельно: приобрести QR-билет или пополнить проездной, оплатить банковской карточкой или воспользоваться наличными.

«Это важный проект для города и значительный шаг к полному внедрению электронного билета в общественном транспорте столицы. Во времена развития технологий автоматизация процессов - мировая практика. После завершения пилотного периода проекта нововведение полностью начнет работать в подземке. В частности, следующими smart-станциями метрополитена будут «Университет», «Дружбы народов», «Лыбидская» и «Политехнический институт», - отметил городской чиновник.

По его словам, два года тому назад киевский метрополитен стал пятым в мире, где можно оплатить бесконтактной банковской карточкой, и сейчас предприятие продолжает внедрять удобные услуги для пассажиров.

«Сейчас вместе с вами мы ломаем традицию касс, очередей и недовольных пассажиров. Теперь вы самостоятельно получаете услугу в несколько «кликов». В то же время наши сотрудники больше не будут заниматься рутиной, с которой легко справляется автоматика. Они будут применять свои знания для решения нестандартных ситуаций и предоставления консультаций», - прокомментировал начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский. Он также добавил, что специалисты работают над онлайн пополнением проездных билетов и мобильным приложением метро.

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В разработке проекта автоматизации станций приняла участие общественная формация «Агенты перемен». Бесплатно для города волонтеры разрабатывали оптимальные и удобные решения для пассажиров.

По словам руководителя формации Игоря Скляревского, первые месяцы работы автоматов их функционирования будет тщательно изучаться. Замечания пользователей будут учитываться для улучшения интерфейса.

Как сообащл УНИАН, до конца 2017 года столичный метрополитен полностью откажется от жетонов. На станциях запустили технологию PayPass как альтернативу жетону.