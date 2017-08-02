В аннексированном Крыму после отключения трафика из материковой Украины повышают цены на интернет

Севастопольский интернет-провайдер «Севстар» предупреждает абонентов о «вынужденном» повышении тарифов на домашний интернет с сентября. Подорожание в компании объясняют «существенным ростом стоимости интернет-трафика у вышестоящего провайдера».

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Тарифы «Севстара» с 1 сентября повысятся на 7-10 процентов и составят от 450 до 770 рублей (190 – 320 грн – ред.) за месяц в зависимости от пакета.

Стоимость доступа к сети Wi-Fi с 1 сентября для севастопольцев повысится до 50 рублей (20 грн – ред.) за месяц, пишут «Крым.Реалии».

В российской компании-операторе связи «Миранда-медиа», действующей в аннексированном Крыму, тем временем заверяют, что пока не будут повышать тарифы на интернет.

«В связи с переходом всех пользователей интернет-услуг Крыма с украинских каналов связи на сети «Миранда-медиа» из-за прекращения подачи трафика в Крым из сопредельного государства (материковой части Украины – ред.), стоимость услуг на ip-транзит для операторов связи Крыма и услуги связи для конечных пользователей – наших бизнес-клиентов и физических лиц – повышаться не будут», – сказано в сообщении кампании, опубликованном 2 августа.

В начале июля в «Миранда-медиа» сообщили о запуске новой линии связи через Керченский пролив из соседней России.

В начале июня власти аннексированного Крыма приняли решение полностью отказаться от интернет-трафика материковой Украины. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский.

Жители полуострова периодически жалуются на нестабильную связь.

Справка. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».