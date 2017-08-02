В Харькове с 3 августа изменяются маршруты ряда пригородных поездов

Это сделано для экономии эксплуатационных расходов и на основании анализа пассажиропотока, пишет Status Quo со ссылкой на информацию станции «Харьков-Пассажирский».

Читайте такжеДвухэтажный поезд Skoda запустят по маршруту Харьков - КиевВ частности, поезд №6267 Люботин-Смородино будет следовать до станции Сумы (прибытие в 13.38);

Поезд №6268 Смородино-Люботин будет отправляться из Сум в 14.06.

Для экономии эксплуатационных расходов и устранения дублирования маршрутов поезд № 6875/6878 Охтырка-Боромля отменяется на участке Смородино-Боромля.

Поезд № 6887 Лебединская-Сумы отменяется на участке Боромля-Сумы и будет ходить на маршруте Лебединская-Смородино.

Поезд № 6888 Лебединская-Смородино будет отменен.