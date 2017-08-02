В Украине выросли продажи коммерческих автомобилей

Объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в январе-июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 53% и составил 6,258 тыс. авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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При этом в июле рынок новых коммерческих автомобилей увеличился на 68% и составил 1132 проданных авто.

Самой популярной маркой среди новых коммерческих авто продолжает оставаться Renault. За отчетный период было реализовано 179 этих автомобилей, что на 28% больше показателя прошлого года.

На втором месте Ford – 132 проданных автомобиля. Июньские продажи этой марки в 1,3 раза превысили показатель годичной давности.

На третьей позиции российский ГАЗ - 124 автомобиля за месяц получили украинскую прописку.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 62% и составил 8,354 тыс. авто.