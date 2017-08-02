Балчун подсчитал прибыль "Укрзализныци": за полгода заработала 123 миллиона

Публичная акционерная компания «Укрзализныця» по итогам января-июня 2017 года по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) получила 122,5 млн грн чистой прибыли против 3,8 млрд грн чистого убытка за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook глава «Укрзализныци» Войцех Балчун.

«Доходы компании выросли на 5,6 млрд, или 17,6%, и составили 35,3 млрд, при этом рост расходов составил 4,7%, или 1,7 млрд грн. Как следствие, консолидированная чистая прибыль составила 122,5 млн грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем в первом полугодии 2016 года», – написал Балчун.

Он также сообщил, что объем капитальных инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 180% и составил 3,4 млрд грн.

«Модернизация основных средств - 1 млрд грн, капитальное строительство - 1 млрд грн, приобретение основных средств – 750 млн грн а капитальный ремонт 400 млн грн.

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Балчун также сообщил, что грузооборот в первом полугодии 2017 года увеличился на 6,1%, до 94,9 млрд тонно-километров, в том числе транзитные перевозки - на 7,5%, до 732 млн тонно-километров, а пассажирооборот увеличился на 6,9%, до 13,8 млрд пассажиро-километров.

По его словам, рабочий парк вагонов вырос в среднем в сутки на 13,6 тыс., или на 11,6%, а общий парк локомотивов в июне 2017 года увеличился на 68 единиц, или на 3,8%, что вместе позволило увеличить среднесуточную нагрузку на 1358 вагонов, или на 13,3%.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Балчун сообщал, что итогам января-июня 2017 года получила 103,1 млн грн чистой прибыли против 3,8 млрд грн чистого убытка за аналогичный период прошлого года.

Ранее "Укрзализныця" заявила, что в связи с переходом в 2017 году на международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) с украинских стандартов планирует по итогам года получить более 15 млн грн чистой прибыли.