В Кабмине назвали области, которые отстают от графика выполнения дорожных работ

Службы автомобильных дорог в Киевской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей отстают от графика выполнения дорожных работ, написал на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Владимир Кистион.

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При этом он не уточнил, какие наказания понесут начальники служб автомобильных дорог в связи с отставанием от графика.

«Отлично справляются с ремонтом Львовская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская и Днепропетровская области. Несколько отстают от графика Киевская, Запорожская, Николаевская, Сумская и Херсонская области. Здесь службам автомобильных дорог следует усилить работу», - написал вице-премьер.

По словам Кистиона, в целом по стране объемы ремонта дорог вдвое превышают прошлогодние показатели.

«По состоянию на 1 августа 2017 года объемы ремонта дорог вдвое превышают прошлогодние показатели. Исходя из таких темпов, у нас есть все шансы по итогам года втрое увеличить объемы отремонтированных дорог в Украине. Финансовый ресурс для выполнения таких амбициозных планов правительство обеспечило», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в текущем году правительство намерено увеличить финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом – до 30 млрд грн. По данным «Укравтодора», ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.

Кабинет министров Украины планирует выделить 154 млрд грн на дорожную инфраструктуру в 2018-2020 годах.