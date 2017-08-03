"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Николаев-Киев-Херсон

«Укрзализныця» на август назначила дополнительный поезд сообщением Николаев - Киев - Херсон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что поезд №274 / 151 Николаев - Киев - Херсон будет отправляться из Николаева 11, 13, 21, 23 августа и прибывать в Киев на следующий день в 01:36. В обратном направлении отправление поезда №151 из Киева - 12, 14, 22, 24 августа в 7:42 и прибытие в Херсон в 17:58.

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Подчеркивается, что поезд будет курсировать через Мироновку и Николаев. В составе поезда купейные, плацкартные и вагоны класса люкс.

Также в августе «Укрзализныця» увеличила периодичность курсирования двух поездов. Так, поезд №206/205 Николаев - Киев осуществит дополнительные рейсы в обоих направлениях 6, 12, 20 августа, а поезд №223/224 Киев - Одесса отправится в дополнительные рейсы из Киева и из Одессы 5, 12, 19 и 20 августа.

Билеты уже в продаже на портале бронирования билетов ПАО «Укрзализныця».