Фискальная служба вместе с МЭРТ возобновляют работу по программе приграничного сотрудничества с ЕС

Государственная фискальная служба совместно с Министерством экономического развития реанимирует программу приграничного сотрудничества с европейскими партнерами. Об этом сообщил директор Департамента материального обеспечения и развития инфраструктуры ГФС Андрей Рахуба.

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По его словам, реализация семи инфраструктурных программ планировалась в 2007-2013 годах. На ряд проектов по реконструкции пунктов пропуска европейскими партнерами Украины было выделено более 20 миллионов евро. Одним из условий их реализации было финансирование Украиной 10-20% от стоимости каждого из проектов. Между тем, в госбюджет соответствующие статьи расходов не закладывались. Поэтому в 2014-2015 годах в проекты реконструкций были внесены изменения.

Необходимые средства со стороны Украины были заложены в проект госбюджета лишь в конце прошлого года. Отмечается, что необходимо также учитывать длительную процедуру согласования внесения изменений в грантовые проекты, которая занимает от 3 до 6 месяцев. Также до 45 дней потребуется на проведение тендеров и 1 месяц на заключение соответствующих договоров. Тем не менее в этому году руководство ГФС прилагает максимум усилий для реанимирования проектов, находясь в диалоге с европейскими партнерами.

"ГФС совместно с Министерством экономического развития и торговли, как координатором проектов международной технической помощи, активизировала работу по восстановлению проектов с соответствующей ревизией выполненных объемов. Завершается процесс по мониторингу состояния выполнения проектов, нарабатывается дорожная карта по их реализации. Вся информация будет передана нашим международным партнерам, как аргумент для подтверждения серьезности намерений руководства ГФС по развитию современной, модернизированной и удобной таможенной инфраструктур", - пояснил Андрей Рахуба.

В ГФС особо подчеркнули, что все средства, выделенные европейскими партнерами, находятся на счетах Фискальной службы.

"Европейские партнеры осуществляют жесткий контроль за целевым использованием средств, поэтому их нецелевое использование просто невозможно. Следовательно, обвинения ГФС некоторыми СМИ в освоении озвученных сумм только для проведения земляных работ, в частности, на пункте пропуска "Устилуг", не соответствуют действительности", - подчеркнул Андрей Рахуба.

Чиновник пояснил, что по пункту пропуска "Устилуг" сложилась следующая ситуация: реализация проекта была начата в ноябре 2013 года. "Однако в начале выполнения работ по реконструкции пункта пропуска "Устилуг" на его территории был обнаружен объект исторической ценности. Согласно предписанию Управления культуры Волынской областной государственной администрации, строительные работы в пункте пропуска были приостановлены из-за необходимости привлечения соответствующих специалистов для проведения археологических исследований. Учитывая это, в марте 2014 года договор подряда был расторгнут, поэтому расходы на проведение земельных работ на объекте реконструкции пункта пропуска "Устилуг" не осуществлялись. Распространенная в некоторых СМИ информация по этому поводу не соответствует действительности", - поясняют в ГФС, отмечая, что остаток средств находится на счетах службы, а проведение соответствующих работ было профинансировано в объеме 48,5 тысячи евро из более чем 5 миллионов евро, предусмотренных на строительство пунктов пропуска.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что европейские партнеры Украины прекращают сотрудничество с нашей страной по совместной программе реконструкции пунктов пропуска на западной границе.