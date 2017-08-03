"Киевстар" подсчитал свой доход и количество абонентов

Крупнейший украинский оператор мобильной связи «Киевстар» в апреле-июне 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличил общий доход на 10% - до 4,058 млрд грн, сообщает пресс-служба компании.

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Доход от мобильной связи компании «Киевстар» во втором квартале вырос на 10,9% - до 3,768 млрд грн, доход от фиксированной связи увеличился на 5,9% - до 0,277 млрд грн, а доход от услуг широкополосного доступа к интернету вырос на 12,5% - до 0,169 млрд грн.

В первом полугодии 2017 года общий доход оператора составил 7,929 млрд грн, что на 10,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

«Среднее потребление мобильных данных на абонента во втором квартале 2017 года выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате доходы от услуги мобильного интернета увеличились на 71,6%, что повлияло на общий рост доходов компании», - сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) украинского оператора во втором квартале увеличился на 13,7% - до 2,305 млрд грн. При этом маржа EBITDA выросла на 1,9 процентных пункта - до 56,8%. В первом полугодии EBITDA оператора выросла на 13,8% - до 4,378 млрд грн, а маржа EBITDA в январе-июне увеличилась на 1,4 процентных пункта – до 55,2%.

По данным компании, количество абонентов мобильной связи «Киевстара» на конец второго квартала составило 26,1 млн пользователей, что на 1,8% больше, чем в апреле-июне 2016 года. Количество абонентов мобильного интернета за отчетный период увеличилось на 8,7% - до 11,2 млн.

"Количество клиентов фиксированного широкополосного интернета остается стабильным, и насчитывает порядка 0,8 млн пользователей", - говорится в сообщении.

Показатель ARPU (средняя выручка на одного абонента мобильной связи) в апреле-июне вырос на 8,5% – до 48 грн. Показатель MoU (среднее ежемесячное количество выговариваемых минут) увеличился на 2,5% - до 573 минут.

Капитальные расходы (CAPEX) «Киевстара», не включая оплату 3G-лицензии, во втором квартале составили 0,705 млрд грн, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

"В основном инвестиции были направлены на строительство и развитие сети 3G, а также модернизацию инфраструктуры", -добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, оператор мобильной связи «Киевстар» в 2016 году увеличил чистую прибыль на 20%, по сравнению с 2015 годом - до 3,08 млрд грн. Чистый доход оператора за прошлый год увеличился на 11,8% - до 3,88 млрд грн.

Компания «Киевстар», основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в Интернет.