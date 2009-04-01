VW открыл завод в Индии

За девять месяцев до первоначально запланированного срока концерн Volkswagen ввел в эксплуатацию новый автомобилестроительный завод в Индии, сообщает Немецкая волна.

Во вторник, 31 марта немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen сообщил о вводе в строй нового предприятия компании, построенного неподалеку от западно-индийского города Пуна. Это первый в Индии завод Volkswagen, который будет работать по полному производственному циклу, то есть действительно с самого начала производить, а не просто собирать автомобили из поставляемых из-за границы комплектующих.

Стоимость производства составила 580 миллионов евро. Это - крупнейшая на сегодняшний день инвестиция немецких автопромышленников в Индии. Руководство концерна VW убеждено, что глобальный экономический кризис не вызовет снижения сбыта в Индии. Поэтому Volkswagen рассчитывает в ближайшие 5 лет увеличить свою долю в индийском автомобильном рынке с 2 до 8 процентов.

После Китая Индия является наиболее динамично растущим автомобильным рынком мира. С выходом на проектную мощность завод в Индии будет выпускать 110 тысяч автомашин в год. Первое время специалисты концерна намерены производить на новом заводе легковушки Skoda Fabia, затем будет налажен выпуск VW Polo.