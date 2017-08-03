Польская авиакомпания LOT открывает новый рейс из Львова

Польская авиакомпания LOT запускает рейс из Львова до польского города Быдгощ. Первый рейс состоится в ночь с 3 на 4 августа, сообщает "Польское радио".

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Самолеты будут курсировать между двумя городами по понедельникам и пятницам. Полет из Быдгоща до Львова будет будет длиться 1 час 20 минут.

Пассажиры отправятся в путешествие на самолете "Bombardier Dash Q400", рассчитанным на 78 мест.

"Сообщение между городами Быдгощ и Львов – это великолепное решение для нескольких тысяч украинцев, которые учатся и работают в нашем регионе. Это тоже возможность путешествовать, которая открывается для жителей нашего воеводства", - заявил вице-маршал Куявско-Поморского воеводства Збигнев Орловский.

По словам представителя Польских авиалиний Адриана Кубицкого, предварительные анализы показывают, что сообщения Львов-Быдгощ будет рентабельным.

Как сообщал УНИАН, польская авиакомпания LOT Polish Airlines с 23 июня открыла рейс по маршруту Львов – Познань

Венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, в середине июня начала выполнять рейсы по новому маршруту Львов-Берлин (Германия) из Международного аэропорта «Львов» им. Даниила Галицкого.