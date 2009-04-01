Комитет Европарламента одобрил пакет законов о транспорте

Комитет по вопросам транспорта и туризма Европарламента одобрил пакет законов относительно международной деятельности водителей грузовиков и автобусов в Европейском Союзе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено 31 марта на заседании комитета по итогам консультаций, проведенных между депутатами и Советом ЕС.

Депутаты, в частности, одобрили проект доклада Матье ГРОША (группа народных партий, Германия), которым предусматривается, что водители грузовиков во время международной перевозки могут заниматься каботажем (доставкой сопутствующего груза по пути к месту назначения или при возвращении с места назначения для уменьшения количества “пустых” рейсов – УНИАН) на протяжении семи дней, с максимальным количеством дополнительных маршрутов с грузом не более трех.

Комитет также поддержал проект доклада М.ГРОША, в соответствии с которым водителям грузовиков и автобусов при осуществлении поездки за границу разрешено работать 12 дней подряд без выходных вместо шести дней, как это предусмотрено сейчас. Такие изменения осуществляются в ответ на многочисленные жалобы туроператоров, которые заявляют, что во время автобусных путешествий по Европе они вынуждены нанимать второго водителя и увеличивать таким образом стоимость путешествия для потребителей.

Вместе с тем, в проекте доклада отмечается, что новые нормы рабочего времени действительны лишь в случае, если речь идет об одном путешествии, длительность которого не превышает 12 дней.

Кроме того, комитет одобрил проект доклада Сильвии ТИКАУ (группа социалистических партий, Румыния), которым предусматривается усиление контроля над деятельностью предприятий транспортной отрасли.

Так, согласно проекту, страны-члены ЕС должны создать национальные электронные реестры компаний, занимающихся автомобильными перевозками, которые содержали бы информацию о финансовом состоянии компаний, управлении персоналом и возможных нарушениях законодательства предприятиями.

При этом до конца 2012 года эти реестры должны быть взаимосвязаны для того, чтобы власть любой из стран-членов ЕС могла получить консультацию относительно того или иного автотранспортного предприятия любой другой страны-члена.

Проектом также предусматривается, что транспортное предприятие должно быть физически расположено в одной из стран-членов ЕС, иметь свой офис, а также быть способным предоставить административные документы компетентным национальным органам власти и доказательства стоянки своих автомобилей в стране-члене.

Эти требования, по убеждению депутатов, должны прекратить практику “почтовых ящиков” – компаний, которые зарегистрированы в одной стране-члене, а осуществляют свои операции, преимущественно, на территории других стран ЕС.

Предусматривается, что проекты докладов будут вынесены на голосование в сессионном зале Европарламента 23 апреля.