Таможни с начала года направили на ремонт дорог 8 миллиардов гривень

Украинские таможни в рамках эксперимента по распределению сверхплановых доходов в течение января-июля 2017 перечислили на ремонт дорог 8,11 млрд грн.

Читайте такжеВ Кабмине назвали области, которые отстают от графика выполнения дорожных работ

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, лидерами перечислений является Одесская таможня - 1,6 млрд грн, Киевская таможня - 1,4 млрд грн, Львовская - 666 млн грн,

Как сообщал УНИАН, украинские таможни - участники эксперимента по распределению сверхплановых доходов в 2016 году направили на строительство дорог в своих областях 2,2 млрд грн.

Начатый в сентябре 2015 года эксперимент, предполагающий направление сверхплановых доходов таможен на ремонт и строительство автомобильных дорог в областях Украины, был продлен на 2017 год.