"Транспортная отрасль страдает от снижения перевозок, а не от падения инвестиций...»

О приватизации в транспортной сфере, инвестициях и аэропортах, автодорогах и самолетах...

Интервью министра транспорта и связи Украины Иосифа Винского

- Иосиф Викентьевич, в связи с чем Вы инициировали увольнение первого замминистра Василия Шевченко? Прокомментируете его заявление о том, что увольнение связано с неголосованием фракции НУ-НС за закон о морских портах.

- Это обычная ротация, направленная на то, чтобы более системно работало министерство. Чиновник может иметь свою точку зрения, но должны выполняться решения министра и правительства.

- Насколько важен для министерства этот закон?

- Он реформирует систему государственного управления на море. Это абсолютно рыночный подход, позволяющий создать новый механизм управления портами и дающий возможность частному сектору на честных, прозрачных, инвестиционных условиях работать, чего не было до этого времени. Это моя позиция, она отображена и в Концепции развития морских портов, и в логике реорганизации и создания морской государственной администрации, и в том законе, который сегодня находится в Верховной Раде. Это комплексное реформирование морской отрасли, дающее толчок ее развитию. Эта позиция прошла все инстанции, в т.ч. поддержана решением СНБОУ.

- На выходе ряд финансовых планов относительно крупных предприятий отрасли. Насколько кризис повлиял на их разработку, какие статьи корректировались, возможно, переставлялись акценты?

- Мы радикальным образом акценты не меняли. Все финпланы наших предприятий направлены на развитие в рамках макропоказателей, утвержденных правительством. То есть, практически все планы идут с плюсом по доходам по отношению к прошлому году, в них отображены и ключевые проблемы. Это - заработная плата, вопросы, связанные с налогами в бюджет, с развитием. Все ключевые моменты в них предусмотрены корректным способом.

- Насколько отрасль может пострадать из-за кризиса в плане снижения инвестиций и что делается для того, чтобы это избежать?

- Мы будем страдать не от уменьшения инвестиций. Я думаю, что это не произойдет. Мы будем страдать, к сожалению, от того, что снижается количество грузов, которые нам нужно перевозить, и количество пассажиров, желающих ездить. Потому что предприятия Минтранса, в отличие от других министерств, зарабатывают деньги путем предоставления услуг. К сожалению, количество грузов уменьшилось. Естественно, чем меньше груза, тем меньше объем работы и доход. Количество пассажиров, пользующихся нашими услугами, за 1-й квартал также снизилось на 10%. И это то, что нам уменьшает ресурсы. Но по итогам 1-го квартала по доходам мы справились с задачей, и они не меньше, чем за предыдущий год, а платежи в бюджет наши предприятия перевыполнили на 37%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Озвучьте, пожалуйста, последние оперативные финансово-экономические данные по результатам деятельности транспортных отраслей.

- По отношению к январю этого года, когда был большой спад, сейчас есть позитивная динамика – рост на 27%. Перевозка грузов железными дорогами в марте составила 32 млн.тонн, что на 23,7% больше, чем в январе т.г. Появилась позитивная динамика в марте и в других видах транспорта. В частности, перевозка грузов авиатранспортом в марте выросла на 44,7%, по сравнению с январем т.г., автомобильным – на 37,5%, морским и речным – на 4,5%. Переработка грузов в морских портах в марте выросла, по сравнению с январем, на 12% - до 8,972 млн.тонн. В то же время, если сравнивать с мартом прошлого года, то перевалка в портах снизилась на 18%.

По перевозке пассажиров также намечается позитивная динамика, по сравнению с январем 2009 г., она выросла на 4,3% - до 389 млн. человек в марте. Однако, если сравнивать с мартом 2008 г., то перевозка пассажиров несколько снизилась.

При этом мы значительно увеличили отчисления в госбюджет. В марте 2009 г. государственные предприятия Минтранссвязи перечислили 680,1 млн.грн., что в 1,9 раза больше, чем в марте прошлого года. За первый квартал рост отчислений в госбюджет составил 37%, по сравнению с январем-мартом 2008 г., и достиг 1 млрд. 618,8 млн.грн.

- И все-таки, какой объем инвестиций в этом году планирует привлечь министерство?

- Я не ставил бы так вопрос. Потому что, к сожалению, мировой кризис негативно влияет на настроение инвесторов. Это большая проблема, поэтому я бы не стал загадывать. Единственное, что могу сказать, мы ведем предметный разговор, имеем пакет более 200 инвестиционных предложений на общую сумму порядка 80 млрд грн. Я думаю, будет еще большая цифра звучать. Но это инвестиции не одного года, это - программа нескольких лет. Все это будет реализовываться в зависимости от того, найдется ли ресурс у потенциального инвестора. По моему мнению, мы, безусловно, должны минимизировать бюджетные вложения, кроме автомобильных дорог, так как там другого, кроме государственного, механизма финансирования нет. Но одним из методов борьбы с кризисом является привлечение инвесторов и строительство инфраструктуры, ведь это дает возможность запустить производственный процесс. Поэтому главным ответом кризису должен быть запуск инвестпроектов.

- Вы ранее отмечали, что Минтранс подготовил новый список предприятий для приватизации. О каких предприятиях идет речь?

- Мы считаем, что необходимо выставить на приватизацию "Черноморское морское пароходство", «Украинское дунайское пароходство», «Черазморпуть». Считаем, что нужно продать акции «Аэросвита», «Международных авиалиний Украины», «Львовских авиалиний». То есть, те предприятия, которые не имеют стратегического значения, на сегодня не являются стратегическими, их нужно передавать в частные руки. Это - предложение на этот год, мы соответствующие обращения передали в Фонд госимущества и Кабмин, они на рассмотрении в Верховной Раде, которая должна изъять такие предприятия из списка предприятий, не подлежащих приватизации.

- На сколько сейчас конкурентоспособны ставки украинских морских портов по сравнению с зарубежными?

- Я считаю, что наши порты должны работать в конкурентной среде. Та ситуация, когда 7 лет не менялись тарифы, когда порты не могли свести концы с концами и не развивались, это была необдуманная, недалекая политика. Мы провели соответствующие тарифные изменения, которые сегодня в рамках корректности в сравнении с тарифами, которые действуют в портах Черноморского, Средиземноморского и Балтийского бассейнов. Мое твердое убеждение - тарифная политика в украинских морских портах является абсолютно корректной.

- Появилась информация о размывах дамбы на канале Дунай-Черное море. Прокомментируйте, пожалуйста, реальное состояние дел и дальнейшие действия.

- Вот фотографии, на которых снято соединение старой и новой дамб, это - свидетельство работы. Они показывают, что работа сделана. На сегодня проведена стыковка дамбы. Финансирование ведет «Дельта-Лоцман», и я не вижу проблем, предприятие имеет стойкие прибыли и способно обеспечить работу на первом этапе проекта. А вот по второму этапу необходимо принимать решение на уровне международных организаций. Мы проводим работу на канале в рамках первого этапа, дальнейшее – работа МИДа и Минэкологии.

- На каком этапе внедрение единого электронного билета на все виды транспорта?

- К 15 апреля можно будет купить такой билет. Мы начинаем со 150 отделений «Укрпочты», затем ежедневно будут открываться все новые и новые отделения. Проще всего с авиакомпаниями, они готовы полностью, адаптированы к этой работе. «Укрзализныця» завершает процесс стыковки своего оборудования с оборудованием госпредприятия ("Расчетный центр Минтранссвязи"). Кроме того, более 100 автовокзалов уже подписали соглашение, то есть, также видят здесь свою выгоду.

- Почему первый самолет Ан-148 решено отдать в эксплуатацию «Аэросвиту»?

- Этот Ан-148 взял в лизинг АНТК им. Антонова, но он будет работать на маршрутах и под брендом «Аэросвита» по той причине, что этот самолет – экспериментальный. Необходимо определенное время, чтобы отработать все моменты, связанные с его эксплуатацией: должны быть обеспечены надежная инженерная служба, нормальная техническая эксплуатация и работа на нормальных линиях. Я считаю, что это мы обеспечиваем в данном варианте.

- Поговаривают о возможном отказе от производства Ан-148 на площадке ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» в связи с корректировкой плана работы Объединенной авиастроительной корпорации. Чем это чревато?

- Ан-148 будет производиться у нас, и я думаю, что в этом вопросе мы не будем ориентироваться на Воронеж. Мы имеем все возможности производить самолет в Украине, это и моя позиция. А наша лизинговая компания ориентирована именно на то, чтобы мы делали заказ на «Авианте».

- Как Вы расцениваете объявление конкурса на право аренды комплекса аэропорта «Донецк» и на каком этапе строительство low-cost терминала в «Борисполе»?

- Я думаю, что это конкурс не по аэропорту, а терминальному комплексу, потому что аэродром мы строим за наши средства. И есть договоренность, что после строительства аэродром будет передан в управление Минтранссвязи. А что касается терминального комплекса, то я здесь не вижу проблемы. Главное, чтобы была компания, имеющая опыт, которая способна обеспечить нормальный уровень работы.

По "Борисполю" - определен инвестор, есть ресурсы, завершается проектирование рабочего проекта, и мы приступаем к работе.

- Как министерство расценивает инициативы по пересмотру системы установления ставок в украинских аэропортах?

- Ни одного бизнесмена не устраивают чужие ставки. Он хочет иметь прибыль, но не хочет, чтобы прибыль имели другие. Я к этому отношусь очень творчески – мы не будет угождать ни одним, ни другим, ни третьим. Мы будем выходить на параметры тарифной политики, и вообще параметры работы, которые есть в авиации, такие, которые существуют в Европе. К примеру, есть региональный аэропорт в Германии и у нас «Жуляны», выполняющие подобные функции. У них политика ставок должна быть одинаковой. Правда, можем сделать какую-то небольшую скидку - минус 5%. Не хочу, чтобы мы, создав условия для авиакомпаний, уничтожили наши аэропорты. Тут есть две крайности, а мы должны искать баланс, который бы позволял и наращивать объемы пассажироперевозок, и, с другой стороны, чтобы аэропорт получал на этом соответствующие доходы, потому что аэропорт - и безопасность, и удобства для пассажиров, а это большие затраты, которые нужно делать. Поэтому мы будем искать баланс интересов.

- Возможны преференции для тех, кто перевозит большое количество пассажиров?

- Я сторонник такой модели. Преференция – только после миллиона (перевезенных пассажиров). К примеру, до миллиона везешь за 1 грн., а все что более – за 80 копеек. Я за такой подход, за то, чтобы стимулировать рост. Мы изучаем этот вариант, более того, я дал поручение Госавиаадминистрации. Мы привлекаем все аэропорты, авиакомпании и в рамках этой группы будем отрабатывать механизм, который бы дал баланс интересов.

- Иосиф Викентьевич, целесообразно ли проводить на автодорогах так называемый ямочный ремонт, который на деле недолговечен?

- Идеально перейти на нормальную систему текущих ремонтов, но она будет раз в 10 дороже ямочного ремонта. Речь идет о наличии ресурса. Если бы были наши предложения по формированию специального дорожного фонда поддержаны, мы бы имели нормальный ресурс, и могли бы перейти в этом году на систему текущих ремонтов, забыв о ямочных. К сожалению, этого не произошло, и ресурса нет для того, чтобы сделать полностью текущий ремонт по всей территории – а у нас 30% сегодня «ямочности». Поэтому, из-за недостатка финансирования мы вынуждены проводить и то, и другое: то есть, мы расширяем объемы текущих ремонтов, но, к сожалению, пока вынуждены заниматься и ямочным ремонтом.

- На каком этапе разрешение ситуации с автоперевозчиками, которые в феврале в рамках акции протеста стояли на Окружной?

- Все вопросы, находящиеся в нашей компетенции, мы решили, документы переданы в Верховную Раду, и дальше от нее все зависит. То есть, прямых «долгов» перед автомобилистами ни у министерства, ни у правительства нет. Но сегодня утром (31 марта) мы пописали Генеральное соглашение между министерством, работодателями-автомобилистами и профсоюзами. В нем мы предусмотрели четкий механизм консультаций, сотрудничества, и не будем останавливать этот процесс, не зависимо от того, бастует кто-то или нет. Наша позиция четкая: мы должны слушать этот сектор и должны все вопросы решать в текущем режиме. Отмечу, что за прошлый год мы приняли больше решений в сфере автотранспорта, чем за предыдущие 5 лет.

Людмила Шевченко (УНИАН)