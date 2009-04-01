«Укрзализныця» привлечет 600 млн. долл.

«Укрзализныця» рассчитывает привлечь 600 млн. долл. на проект по разграничению пассажирских и грузовых железнодорожных путей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор департамента железнодорожного транспорта Министерства транспорта и связи Михаил МАКАРЕНКО.

«Укрзализныця» сегодня продолжает работу с Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком, которые на 2009-2010 гг. предлагают около 600 млн. инвестиций именно под эти проекты (разграничение грузового и пассажирского движения – УНИАН).

По словам М.МАКАРЕНКО, "на сегодня у нас смеженные хода, грузо-пассажирские, а для развития скорости (поезда) 160 км/ч и выше нужны пассажирские хода».

Директор департамента отметил, что главным условием получения средств эти международные финансовые организации назвали реформирование железнодорожного транспорта Украины.

В свою очередь, заместитель министра транспорта и связи Владимир БАДАГОВ отметил, что министерство готово к реформированию «Укрзализныци», однако ждет соответствующего решения Кабмина.